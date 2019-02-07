Айнтрахт забронював весь готель у Харкові – Андрій Шевченко ночуватиме у власника комплексу

Власник готелю Superior Golf & Spa Юрій Сафронов розповів, що Айнтрахт забронював усі номери у комплексі на час візиту до Харкова на матч Ліги Європи проти Шахтаря.

"Айнтрахт забронював весь готель. Всі 49 номерів. Так чинять усі команди, що приїжджають. Розселення, як я спостерігаю, відбувається таким чином: 25-26 кімнат для гравців і тренерів, які живуть по одному. В інших номерах – адміністратори, лікарі та інший персонал. Звичайний склад делегації – близько 60-65 чоловік.

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Номер, який заброньований за Андрієм Шевченком і нікому не здається? Так, так було на кількох матчах. Ми завжди запитуємо у команд: "Можна здати вам готель без одного номера?". У половині випадків заперечень не було. Особливо коли гостювали італійські клуби – Наполі, Рома. Андрія в Італії люблять, знають.

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Але іноді, як і зараз з Айнтрахтом, гості говорять: "Ні". Андрій не ображається. Якщо так сталося, після матчу він буде ночувати у мене вдома. Заберу його після гри, поспілкуємося. А так для Андрія Миколайовича номер у нас завжди є", – цитує Сафронова "Сегодня".