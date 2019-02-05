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Шахтар – Айнтрахт: матч відвідають понад 2300 вболівальників німецької команди

12:50 270 Читать на русском
Шахтар – Айнтрахт: матч відвідають понад 2300 вболівальників німецької команди
Фанати Айнтрахта / фото: Journal Frankfurt

Стало відомо, скільки німецьких вболівальників відвідають матч Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом.

На домашній матч Шахтаря проти Айнтрахта приїде понад 2300 вболівальників з Німеччини, повідомляє офіційний твіттер Шахтаря.

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Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Айнтрахтом у 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок відбудеться 14-го лютого у Харкові, а матч-відповідь запланований на 21 лютого.

До слова, ОСК Металіст, де свої домашні матчі проводить донецька команда, вміщує 40 тисяч вболівальників.

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Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

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Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліга Європи Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
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