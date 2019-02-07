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Айнтрахт забронировал весь отель в Харькове – Андрей Шевченко будет ночевать у владельца комплекса

17:51 136 Читати українською
Айнтрахт забронировал весь отель в Харькове – Андрей Шевченко будет ночевать у владельца комплекса
Андрей Шевченко / ФФУ

Владелец отеля Superior Golf & Spa Юрий Сафронов рассказал, что Айнтрахт забронировал все номера в комплексе на время визита в Харьков на матч Лиги Европы против Шахтера.

"Айнтрахт забронировал весь отель. Все 49 номеров. Так поступают все приезжающие команды. Расселение, как я наблюдаю, происходит следующим образом: 25-26 комнат для игроков и тренеров, которые живут по одному. В других номерах – администраторы, врачи и другой персонал. Обычный состав делегации – около 60-65 человек.

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Номер, который забронирован за Андреем Шевченко и никому не сдается? Да, так было на нескольких матчах. Мы всегда спрашиваем у команд: "Можно сдать вам отель без одного номера?". В половине случаев возражений не было. Особенно когда гостили итальянские клубы – Наполи, Рома. Андрея в Италии любят, знают.

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Но иногда, как и сейчас с Айнтрахтом, гости говорят: "Нет". Андрей не обижается. Если так случилось, после матча он будет ночевать у меня дома. Заберу его после игры, пообщаемся. А так для Андрея Николаевича номер у нас всегда есть", – цитирует Сафронова "Сегодня".

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

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