Шахтар – Айнтрахт: УЄФА визначив матчу високий рівень ризику

УЄФА вніс поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт до списку матчів з високим рівнем ризику.

"Матч має бути якщо не унікальний, то, принаймні, не рядовий: очікується близько 2500-2700 німецьких фанатів. Так багато уболівальників гостьової команди до Харкова на єврокубки ще ніколи приїжджало. Тому буде досить гаряче, сподіваюся, в хорошому сенсі цього слова.

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Буде організовано не менш як п'ять прямих чартерних рейсів з Франкфурта. Там дуже серйозний рівень підготовки: німецьких фанів будуть супроводжувати їхні поліцейські, стюарди і співробітники клубу по роботі з уболівальниками.

До речі, УЄФА присудило цього матчу високий рівень ризику. Пов'язано це з тим, що вболівальники Айнтрахта на попередньому виїзному матчі ЛЄ – проти Лаціо в Римі – влаштували безлади. В результаті УЄФА прийняв рішення присудити німецькому клубу дворічний "випробувальний термін": ще одне подібне порушення – і до кінця цього терміну всі виїзні матчі пройдуть без уболівальників Айнтрахта.

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Тому до Харкова приїде спеціальний офіцер безпеки УЄФА, який буде контролювати і координувати роботу всіх служб, пов'язаних із забезпеченням безпеки. І ми сподіваємося, що німецька сторона підійде до майбутнього поєдинку дуже відповідально. І звичайно, сподіваємося на те, що за такої потужної підтримки у Айнтрахта і Шахтарю буде забезпечена численна і дружна підтримка українських вболівальників. А ми постараємося створити їм всі умови і зручності", – сказав директор з експлуатації "Шахтар Сервіс" Вадим Гунько виданню Сегодня.