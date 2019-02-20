Айнтрахт – Шахтар: прогноз на матч Ліги Європи

Донецький Шахтар проведе матч-відповідь проти франкфуртського Айнтрахта в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Айнтрахт – Шахтар відбудеться 21 лютого у Франкфурті на стадіоні Коммерцбанк-Арена. Початок гри о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Айнтрахт – Шахтар, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Перша частина протистояння завершилася результативною нічиєю (2:2) на полі Шахтаря. Фаворитизм Айнтрахта в парі після цього тільки зріс. На вихід франкфуртців у наступний раунд букмекери дають коефіцієнти від 1.33 до 1.4, тоді як поява чемпіона України в 1/8 фіналу Ліги Європи оцінюється від 2.75 до 3.05.

Авторитетна контора Bwin на перемогу Айнтрахта в матчі-відповіді виставила коефіцієнт 1.9. У той же час на успіх Шахтаря – 3.8, а на нічию – 3.6. Фахівці William Hill трішки більше вірять у донеччан, пропонуючи поставити на вікторію німецьких господарів з коефіцієнтом 2, на виграш української команди – за 3.5, а на нічию відповідно – за ті ж 3.6.

Матч у Франкфурті очікується результативним, що не дивно з огляду на результат першої зустрічі. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити з коефіцієнтом 1.67, а на відповідний тотал менше дають 2.1.

Нагадаємо, що для виходу в 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтарю необхідно привезти з Німеччини перемогу, або ж розписати результативнішу за 2:2 нічию. Ускладнить це завдання відсутність основного опорника команди Тараса Степаненка.

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