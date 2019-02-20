Айнтрахт – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы

Донецкий Шахтер проведет ответный матч против франкфуртского Айнтрахта в рамках 1/16 финала Лиги Европы-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Айнтрахт – Шахтер пройдет 21 февраля во Франкфурте на стадионе Коммерцбанк-Арена. Начало игры в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Айнтрахт – Шахтер, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Первая часть противостояния закончилась результативной ничьей (2:2) на поле Шахтера. Фаворитизм Айнтрахта в паре после этого только вырос. На выход франкфуртцев в следующий раунд букмекеры дают коэффициенты от 1.33 до 1.4, тогда как появление чемпиона Украины в 1/8 финала Лиги Европы оценивается от 2.75 до 3.05.

Авторитетная контора Bwin на победу Айнтрахта в ответном матче выставила коэффициент 1.9. В то же время на успех Шахтера – 3.8, а на ничью – 3.6. Специалисты William Hill немножко больше верят в дончан, предлагая поставить на викторию немецких хозяев с коэффициентом 2, на выигрыш украинской команды – за 3.5, а на ничью соответственно – за те же 3.6.

Матч во Франкфурте ожидается результативным, что неудивительно, учитывая результат первой встречи. На стандартный тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.67, а на соответствующий тотал меньше дают 2.1.

Напомним, что для выхода в 1/8 финала Лиги Европы Шахтеру необходимо привезти из Германии победу, или же расписать ничью, более результативную чем 2:2. Усложнит эту задачу отсутствие основного опорника команды Тараса Степаненко.

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