Хоффенхайм розгромив Падерборн і впритул наблизився до зони Ліги чемпіонів

В рамках прем'єрного матчу 10-го туру чемпіонату Німеччини Падерборн зазнав нищівної поразки від Хоффенхайма.

Хоффенхайм підходив до матчу проти команди з останньго місця в турнірній таблиці у статусі фаворита, хоча невеличкий шанс на сенсацію існував. Падерборн у минулому турі здобув першу перемогу в Бундеслізі, перегравши міцну Фортуну – можливо, і з претендетом на єврокубки щось вийде? Відповідь на це питання була отримана ще до середини першого тайму.

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Вже на 112-й секунді зустрічі Хоффенайм вирвався уперед завдяки фантастичному пострілу Скова зі штрафного – Роберт влучив метрів з 28-ми точно в праву дев'ятку. До речі, данцю вдався найшвидший результативний штрафний удар за останні 13 років у Бундеслізі.

Через 14 хвилин Рупп розігнав контратаку лівим флангом і викотив передачу на лінію карного майданчика Гріллічу, а той у дотик відкинув м'яч на правий край під удар Кадерабеку – 2:0. На 26-й же Локадія прийняв крос від все того ж Кадерабека, прибрав захисника та пробив з близької відстані, зробивши рахунок розгромним. На цьому перший тайм завершився.

По перерві Хоффенхайм продовжив домінувати, але яскравих моментів не виникало. З найцікавішого можна згадати хіба що удар Адамяна на 74-й хвилині з меж штрафного у правий нижній кут – голкіпер гостей Цінгерле парирував його. Зрештою, господарі впевнено довели матч до перемоги з рахунком, встановленим ще у першому таймі.

Таким чином, Хоффенхайм набрав 17 очок та піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці. Падерборн, маючи в активі всього 4 залікових бали, залишився на останній сходинці.

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