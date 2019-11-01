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Хоффенхайм розгромив Падерборн і впритул наблизився до зони Ліги чемпіонів

23:20 46 Читать на русском
Хоффенхайм розгромив Падерборн і впритул наблизився до зони Ліги чемпіонів
Хоффенхайм – Падерборн – 3:0

В рамках прем'єрного матчу 10-го туру чемпіонату Німеччини Падерборн зазнав нищівної поразки від Хоффенхайма.

2’ Роберт Сков
15’ Павел Кадерабек
26’ Юрген Локадія
 
2’ Роберт Сков
15’ Павел Кадерабек
26’ Юрген Локадія

Хоффенхайм підходив до матчу проти команди з останньго місця в турнірній таблиці у статусі фаворита, хоча невеличкий шанс на сенсацію існував. Падерборн у минулому турі здобув першу перемогу в Бундеслізі, перегравши міцну Фортуну – можливо, і з претендетом на єврокубки щось вийде? Відповідь на це питання була отримана ще до середини першого тайму.

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Вже на 112-й секунді зустрічі Хоффенайм вирвався уперед завдяки фантастичному пострілу Скова зі штрафного – Роберт влучив метрів з 28-ми точно в праву дев'ятку. До речі, данцю вдався найшвидший результативний штрафний удар за останні 13 років у Бундеслізі.

Через 14 хвилин Рупп розігнав контратаку лівим флангом і викотив передачу на лінію карного майданчика Гріллічу, а той у дотик відкинув м'яч на правий край під удар Кадерабеку – 2:0. На 26-й же Локадія прийняв крос від все того ж Кадерабека, прибрав захисника та пробив з близької відстані, зробивши рахунок розгромним. На цьому перший тайм завершився.

По перерві Хоффенхайм продовжив домінувати, але яскравих моментів не виникало. З найцікавішого можна згадати хіба що удар Адамяна на 74-й хвилині з меж штрафного у правий нижній кут – голкіпер гостей Цінгерле парирував його. Зрештою, господарі впевнено довели матч до перемоги з рахунком, встановленим ще у першому таймі.

Таким чином, Хоффенхайм набрав 17 очок та піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці. Падерборн, маючи в активі всього 4 залікових бали, залишився на останній сходинці.

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Падерборн Падерборн Хоффенхайм Хоффенхайм Хоффенхайм - Падерборн Німеччина
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