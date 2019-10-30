toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ДИНАМО - ШАХТАР КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Кубок Німеччини: РБ Лейпциг знищив Вольфсбург, Борусія Д знову виграла дербі, команда українця покинула турнір

30 жовтня 23:45 99 Читать на русском
Кубок Німеччини: РБ Лейпциг знищив Вольфсбург, Борусія Д знову виграла дербі, команда українця покинула турнір
РБ Лейпциг осоромив Вольфсбург

Відбулися матчі середи в 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Звіти про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:6

Голи: Вегхорст, 89 – Брума, 13 (авт), Забітцер, 55, Форсбрег, 58, Лаймер, 61, Вернер, 68, 88

Борусія Д – Борусія М – 2:1

Голи: Брандт, 77, 80 – Тюрам, 71

Санкт Паулі – Айнтрахт Франкфурт – 1:2

Голи: Собота, 42 (пен) – Дост, 4, 16

Суперник Олександрії – Вольсфбург – вдома зганьбився у матчі з РБ Лейпциг. Все пішло не по плану вже в дебюті – Брума вразив власні ворота. В другій половині гри "вовки" отримали ще 5 голів, на що відповіли лише голом престижу у виконанні Вегхорста. Звісно, якщо в умовах рахунку 1:6 можна говорити про якийсь престиж.

Баварія на останніх хвилинах врятувалася від фіаско в матчі Кубка Німеччини проти представника Другої Бундесліги

В другому за останній час дербі Борусій сильнішим виявився Дортмунд, який знову обіграв принципового суперника. Рахунок відкрили гості – відзначився Маркус Тюрам, але команда Фавра встигла не лише відігратися, а й вийти вперед. Дубль оформив Юліан Брандт.

Айнтрахт Франкфурт на виїзді розібрався з Санкт-Паулі. Дубль вже в дебюті зробив Дост, на що господарі відповіли лише одного разу. У складі Санкт-Паулі на поле вийшов Борис Тащи, щоправда, лише на 88-й хвилині.

blog_ava
Кубок України: Олександрія вибила Зорю в серії пенальті та інші результати 1/8 фіналу
30 жовтня
11714
Теги
Вольфсбург Вольфсбург Санкт-Паулі Санкт-Паулі Німеччина Кубок Німеччини РБ Лейпциг РБ Лейпциг Українці за кордоном Борис Тащи Борис Тащи Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
45
хв
Мальорка
20:00
Осасуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук