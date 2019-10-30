Кубок Німеччини: РБ Лейпциг знищив Вольфсбург, Борусія Д знову виграла дербі, команда українця покинула турнір

Відбулися матчі середи в 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Звіти про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:6

Голи: Вегхорст, 89 – Брума, 13 (авт), Забітцер, 55, Форсбрег, 58, Лаймер, 61, Вернер, 68, 88

Борусія Д – Борусія М – 2:1

Голи: Брандт, 77, 80 – Тюрам, 71

Санкт Паулі – Айнтрахт Франкфурт – 1:2

Голи: Собота, 42 (пен) – Дост, 4, 16

Суперник Олександрії – Вольсфбург – вдома зганьбився у матчі з РБ Лейпциг. Все пішло не по плану вже в дебюті – Брума вразив власні ворота. В другій половині гри "вовки" отримали ще 5 голів, на що відповіли лише голом престижу у виконанні Вегхорста. Звісно, якщо в умовах рахунку 1:6 можна говорити про якийсь престиж.

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В другому за останній час дербі Борусій сильнішим виявився Дортмунд, який знову обіграв принципового суперника. Рахунок відкрили гості – відзначився Маркус Тюрам, але команда Фавра встигла не лише відігратися, а й вийти вперед. Дубль оформив Юліан Брандт.

Айнтрахт Франкфурт на виїзді розібрався з Санкт-Паулі. Дубль вже в дебюті зробив Дост, на що господарі відповіли лише одного разу. У складі Санкт-Паулі на поле вийшов Борис Тащи, щоправда, лише на 88-й хвилині.