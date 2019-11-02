Айнтрахт уничтожил Баварию, РБ Лейпциг забил восемь голов Майнцу: 10-й тур Бундеслиги, суббота

В субботу состоялось шесть поединков 10-го тура Бундеслиги. Счета и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии, 10-й тур

Айнтрахт – Бавария – 5:1

Голы: Костич, 25, Соу, 33, Абрахам, 49, Хинтереггер, 61, Пасиенсия, 85 – Левандовски, 37

Удаление: Боатенг, 9 (красная карточка, Бавария)

Байер – Боруссия М – 1:2

Голы: Фолланд, 25 – Вендт, 18, Тюрам, 42

Удаление: Бейли, 90+6 (красная карточка, Байер)

Боруссия Д – Вольфсбург – 3:0

Голы: Азар, 52, Геррейро, 58, Гётце, 88 (пен.)

Вердер Бремен – Фрайбург – 2:2

Голы: Рашица, 9, Гебре Селасси, 59 – Петерсен, 28, 90+3

Удаление: Хаберер, 87 (вторая желтая карточка, Фрайбург)

РБ Лейпциг – Майнц – 8:0

Голы: Забитцер, 5, Вернер, 30, 48, 87, Нкунку, 35, Хальстенберґ, 39, Поульсен, 44, Мукиеле, 50

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В субботу 10-й тур Бундеслиги продолжили шесть матчей, которые проходили параллельно. Довольно неожиданный результат был зафиксирован в матче Баварии и Айнтрахта. "Орлы", усилиями Костича и Соу, уже к середине первого тайма вышли вперед, однако еще до перерыва Левандовски один гол отыграл. Правда, Айнтрахт в этот вечер был настроен более чем решительно и во второй половине встречи забил еще три сухих мяча в ворота Нойера. Финальный свисток зафиксировал довольно неожиданный, но справедливый разгром чемпиона Германии.

Менхенгладбахская Боруссия на выезде переиграла Байер. Обменявшись голами в начале встречи, гости еще до перерыва вышли вперед. Во втором тайме команды голов не забивали, что позволило гладбахцам, благодаря поражению баварцев, возглавить турнирную таблицу Бундеслиги.

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Дортмундская Боруссия уверенно разгромила Вольфсбург. Правда "волки" пропускали только во втором тайме – первая половина встречи прошла без голов. Азар, Геррейро и Гётце с пенальти принесли своей команде второе место в чемпионате.

Вердер на своем поле не смог удержать победу над Фрайбургом. Команды обменялись голами в первом тайме, а на 59-й минуте бременцы вышли вперед. Все шло к минимальной победе хозяев, пока на третьей добавленной минуте Петерсен не замкнул головой навес со штрафного.

Самым результативным матчем субботы стало надругательство РБ Лейпциг над Майнцом. "Быки" еще в первом тайме забили гостям пять безответных мячей, а во втором – отгрузили в ворота Робина Центнера еще три снаряда. Эта победа вынесла РБ Лейпциг на третью строчку турнирной таблицы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ