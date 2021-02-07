Хоффенхайм у рамках 20-го туру чемпіонату Німеччини не зумів втримати перемогу над Айнтрахтом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Один з претендентів на медалі – Айнтрахт – приїхав у гості до Хоффенхайма. Підопічні Адольфа Хюттера набрали непогану ходу і прагнули продовжити свою безпрограшну серію до дев'яти матчів. Господарі дещо переважали суперника у володінні м'ячем, однак за кількістю ударів значно поступались "орлам".

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Один з таких пострілів досяг своєї цілі вже на 15-й хвилині зустрічі: голкіпер Хоффенхайма вибив м'яч у центр поля, його партнери програли спочатку верхову боротьбу, а згодом і швидкісну, не втримавши Філіпа Костіча. Серб лівим флангом увірвався у штрафний майданчик і пробив у дальній кут.

В середині тайму гості забили вдруге, однак арбітр зафіксував положення поза грою і взяття воріт скасував. Згодом хороший шанс мав Мартін Хінтереггер – австрійський захисник пробивав головою під поперечину, проте класний сейв видав Олівер Бауман, врятувавши свою команду.

Одразу по перерві господарі відновили статус-кво, забивши гол-близнюк: Ільяс Бебу втік від захисників лівим флангом і з меж штрафного поцілив у дальній кут воріт. Проте щастя тривало недовго – в середині другої сорокап'ятихвилинки спочатку Еван Н'Діка, а згодом Андре Сілва протягом двох хвилин поховали шанси Хоффенхайма на успіх. Під кінець матчу автор першого гола і двох асистів міг оформити дубль, однак з його ударом низом у правий кут воріт впорався Бауман.

Як наслідок, впевнена перемога дозволила Айнтрахту випередити Байєр і піднятись на четверту сходинку турнірної таблиці. Від Вольфсбурга, який йде третім, всього два пункти.

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