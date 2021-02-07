Хоффенхайм в рамках 20-го тура чемпионата Германии не сумел удержать победу над Айнтрахтом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Один из претендентов на медали – Айнтрахт – приехал в гости к Хоффенхайму. Подопечные Адольфа Хюттера набрали неплохой ход и стремились продлить свою беспроигрышную серию до девяти матчей. Хозяева несколько превосходили соперника во владении мячом, однако по количеству ударов значительно уступали "орлам".

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Один из таких выстрелов достиг своей цели уже на 15-й минуте встречи: голкипер Хоффенхайма выбил мяч в центр поля, его партнеры проиграли сначала верховую борьбу, а затем и скоростную, не удержав Филиппа Костича. Серб левым флангом ворвался в штрафную и пробил в дальний угол.

В середине тайма гости забили второй, однако арбитр зафиксировал положение вне игры и взятие ворот отменил. Впоследствии хороший шанс имел Мартин Хинтереггер – австрийский защитник пробивал головой под перекладину, но классный сейв выдал Оливер Бауман, спасая команду от второго гола.

Сразу после перерыва хозяева восстановили статус-кво, забив гол-близнец: Ильяс Бебу убежал от защитников по левому флангу и из пределов штрафной поразил дальний угол ворот. Однако счастье длилось недолго – в середине второй сорокапятиминутки сначала Эван Н'Дика, а затем Андре Силва течение двух минут похоронили шансы Хоффенхайма на успех. Под конец матча автор первого гола и двух ассистов мог оформить дубль, однако с его ударом низом в правый угол ворот справился Бауман.

Как следствие, уверенная победа позволила Айнтрахту опередить Байер и подняться на четвертую строчку турнирной таблицы. От Вольфсбурга, который идет третьим, всего два пункта.

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