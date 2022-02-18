У Хасебе влітку завершувався контракт, тому сторони підписали нову угоду. Айнтрахт здивував терміном – 38-річного японця перепідписали аж на 5 сезонів, до 2027-го.

Хасебе став гравцем 2018 року в Азії

Але тут є нюанс. Наступний сезон Хасебе проведе за Айнтрахт у статусі футболіста, після чого перейде у тренерський штаб "орлів", інформує офіційний сайт клубу.

Хасебе проводить у Франкфурті восьмий рік і залишається важливим гравцем основного складу. Він може вийти і в опорній зоні, і в центрі захисту. У поточній кампанії Макото зіграв 19 матчів.