Айнтрахт дал 38-летнему ветерану контракт на 5 сезонов – есть нюанс
У Хасебе летом истекал контракт, поэтому стороны подписали новое соглашение. Айнтрахт удивил сроком – 38-летнего японца переподписали на 5 сезонов, до 2027-го.
Хасебе стал игроком 2018 года в Азии
Но здесь есть нюанс. Следующий сезон Хасебе проведет за Айнтрахт в статусе футболиста, после чего перейдет в тренерский штаб "орлов", сообщает официальный сайт клуба.
Хасебе проводит во Франкфурте восьмой год и остается важным игроком основного состава. Он может выйти и в опорной зоне, и в центре защиты. В текущей кампании Макото сыграл 19 матчей.
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