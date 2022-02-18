У Хасебе летом истекал контракт, поэтому стороны подписали новое соглашение. Айнтрахт удивил сроком – 38-летнего японца переподписали на 5 сезонов, до 2027-го.

Хасебе стал игроком 2018 года в Азии

Но здесь есть нюанс. Следующий сезон Хасебе проведет за Айнтрахт в статусе футболиста, после чего перейдет в тренерский штаб "орлов", сообщает официальный сайт клуба.

Хасебе проводит во Франкфурте восьмой год и остается важным игроком основного состава. Он может выйти и в опорной зоне, и в центре защиты. В текущей кампании Макото сыграл 19 матчей.