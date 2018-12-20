toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Хасебе став гравцем року в Азії – він зіграє проти Шахтаря у Лізі Європи

14:57 112 Читать на русском
Хасебе став гравцем року в Азії – він зіграє проти Шахтаря у Лізі Європи
Макото Хасебе / Фото :соцмережі

Хавбек Айнтрахта Макото Хасебе став найкращим гравцем Азії в 2018 році.

Хавбек Айнтрахта Макото Хасебе став найкращим гравцем Азії в 2018 році.

Кіліану Мбаппе – 20. Він вже один з найкращих у сучасному футболі: чемпіон світу, 200 мільйонів і особисті нагороди

Зазначимо, що 34-річний хавбек припинив виступи за національну збірну після ЧС-2018.

У поточнмоу сезоні Хасебе зіграв 11 матчів.

Нагадаємо, Айнтрахт зіграє із Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи.

В УПЛ залишиться 12 команд – рішення клубів

Теги
Німеччина Макото Хасебе Макото Хасебе Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
4
год
:
37
хв
Жирона
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук