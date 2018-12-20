Хасебе став гравцем року в Азії – він зіграє проти Шахтаря у Лізі Європи

Хавбек Айнтрахта Макото Хасебе став найкращим гравцем Азії в 2018 році.

Хавбек Айнтрахта Макото Хасебе став найкращим гравцем Азії в 2018 році.

Кіліану Мбаппе – 20. Він вже один з найкращих у сучасному футболі: чемпіон світу, 200 мільйонів і особисті нагороди

Зазначимо, що 34-річний хавбек припинив виступи за національну збірну після ЧС-2018.

У поточнмоу сезоні Хасебе зіграв 11 матчів.

Нагадаємо, Айнтрахт зіграє із Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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