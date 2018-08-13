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Айнтрахт – Баварія: Вагнер епічно не влучив в порожні ворота

14:53 236 Читать на русском
Айнтрахт – Баварія: Вагнер епічно не влучив в порожні ворота
Сандро Вагнер / Фото: соцмережі

Форвард Баварії Сандро Вагнер не зумів загнати м'яч в сітку з кількох метрів.

Баварія розгромила Айнтрахт у матчі за Суперкубок Німеччини з рахунком 5:0.

Айнтрахт – Баварія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Мюнхенці могли забити ще бодай один гол, проте Вагнер не зумів реалізувати свій момент. Нападник епічно не влучив у порожні ворота, до яких було всього декілька метрів.

Суперкубок Німеччини

Айнтрахт Франкфурт - Баварія: Неділя 12 серпня 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
0 : 5
Баварія
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Теги
Німеччина Відеоновини футбольні курйози Айнтрахт Франкфурт - Баварія Сандро Вагнер Сандро Вагнер Баварія Баварія
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