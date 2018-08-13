Айнтрахт – Баварія: Вагнер епічно не влучив в порожні ворота

Форвард Баварії Сандро Вагнер не зумів загнати м'яч в сітку з кількох метрів.

Баварія розгромила Айнтрахт у матчі за Суперкубок Німеччини з рахунком 5:0.

Айнтрахт – Баварія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Мюнхенці могли забити ще бодай один гол, проте Вагнер не зумів реалізувати свій момент. Нападник епічно не влучив у порожні ворота, до яких було всього декілька метрів.