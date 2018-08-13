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Айнтрахт – Бавария: Вагнер эпично не попал в пустые ворота

14:53 42 Читати українською
Айнтрахт – Бавария: Вагнер эпично не попал в пустые ворота
Сандро Вагнер / Фото: соцсети

Форвард Баварии Сандро Вагнер не сумел загнать мяч в сетку с нескольких метров.

Бавария разгромила Айнтрахт в матче за Суперкубок Германии со счетом 5:0.

Айнтрахт – Бавария – 0:5 – видео голов и обзор матча

Мюнхенцы могли забить еще хотя бы один гол, однако Вагнер не сумел реализовать свой момент. Нападающий эпично не попал в пустые ворота, до которых было всего несколько метров.

Суперкубок Германии

Айнтрахт Франкфурт - Бавария: Воскресенье 12 августа 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
0 : 5
Бавария
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Видеоновости футбольные курьёзы Германия Айнтрахт Франкфурт - Бавария Сандро Вагнер Сандро Вагнер Бавария Бавария
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