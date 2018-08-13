Айнтрахт – Бавария: Вагнер эпично не попал в пустые ворота

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Магический Хави организовал уникальный рекорд – партнер легенды Барселоны забил 7 голов в дерби, а клуб 16 – за 2 матча
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Коноплянка вернулся в общую группу ШалькеГермания — 15:10 27
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"Підбігаю до Лужного, а він: "Відчепись – там Гусін йде". Ігор Циганик – про "Профутбол", Коломойського і зраду МораєсаИнтервью — 15:00 249
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Динамо интересуется скандальным форвардом Вентспилса Акиньеми, – СМИУкраина — 14:30 214
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