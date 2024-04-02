Іспанський фахівець у січні оголосив, що покине "кулес" після завершення сезону. Керівництво Барселони все ще сподівається, що Хаві змінить своє рішення.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, 44-річний іспанець не змінив свого рішення, але все залежатиме від дій очільників клубу. В основному Хаві хоче фінансових гарантій для посилення команди. Фахівець не хоче чекати останніх днів трансферного вікна, щоб закрити літні підписання. Тому Барселона має гарантувати, що зможе оформити трансфери найкращих гравців.

Хаві хотів би бачити у команді Мартіна Субіменді із Реал Сосьєдада, Кімміха та Бернарду Сілву з Манчестер Сіті. Лідер "містян" нещодавно підписав нову угоду до 2026 року, але в ній є положення про відхід за 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, Барселона наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 67 очками. Від Реала "кулес" відстають на вісім пунктів.

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