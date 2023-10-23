Хедвігес Мадуро став тимчасово головним тренером Аякса і готуватиме команду до матчу Ліги Європи з Брайтоном. Однак після цієї зустрічі амстердамська команда стане повністю підпорядкувана клубній легенді Джону ван'т Схіпу, інформує Voetbal International.

Аякс звільнив тренера – клуб встановив антирекорд

Згідно з джерелом, саме Джон очолить Аякс до кінця цього сезону. Спочатку у клубного керівництва були інші плани на ван'т Схіпа – він мав обійняти технічну посаду в клубній структурі. Однак звільнення Стейна все змінило.

Мадуро не має ліцензії для повноцінного керівництва командою Ередивізі, а у 59-річного ван'т Схіпа такі документи є. Він – клубна легенда Аякса, який з 1981 по 1992 рік провів за команду 11 сезонів.

У минулому атакувальний півзахисник встиг виграти не тільки низку чемпіонських титулів і національних Кубків, а й два єврокубки – Кубок володарів Кубків (1987) і Кубок УЄФА (1992). Також Джон ван'т Схіп ставав чемпіоном Європи у складі збірної Нідерландів.

Аякс опустився в зону вильоту – поразка в епічному матчі з сімома голами призвела до історичного антирекорду