Контракт Аякса зі Стейном було розірвано за обопільною згодою. Про це йдеться на офіційному сайті амстердамського клубу. Тимчасовим наставником команди став Едвігес Мадуро.

Аякс опустився в зону вильоту – поразка в епічному матчі з сімома голами призвела до історичного антирекорду

Минулого літа Стейн підписав трирічний контракт з Аяксом. У неділю, 21 жовтня, "червоно-білі" програли Утрехту і вперше у своїй історії не виграли жодної зустрічі з восьми останніх матчів.

За підсумками 7 турів чемпіонату Нідерландів Аякс посідає 17-те місце в турнірній таблиці. Раніше клуб попрощався зі спортивним директором Свеном Міслінтатом, який запросив Стейна на посаду головного тренера Аякса.

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