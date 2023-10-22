Ередивізі, 9 тур

Утрехт – Аякс – 4:3

Голи: Фламінго, 44, ван дер Хорн, 48, Торнстра, 71, Фрауло, 90 – Глінссон, 52, 55, Бергвейн, 65 (п)

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Востаннє Аякс перемагав ще 24 серпня. Це був матч кваліфікації Ліги Європи проти Лудогорця. Після цього – суцільний морок. Цифри додадуть конкретики. За ці два місяці амстердамці зазнали п'яти поразок і тричі грали внічию.

Матч з Утрехтом був шансом покращити становище, але Аякс примудрився програти навіть в битві аутсайдерів і опустився на передостаннє місце в турнірній таблиці. Безвиграшна серія амстердамців сягнула восьми матчів. Це найгірший результат в історії команди з моменту появи професійного футболу в Нідерландах, що трапилося в 1954 році.

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