Хедвигес Мадуро стал временно главным тренером Аякса и будет готовить команду к матчу Лиги Европы с Брайтоном. Однако после этой встречи амстердамская команда уйдёт в полное подчинение клубной легенды Джона ван'т Схипа, информирует Voetbal International.

Аякс уволил тренера – клуб установил антирекорд

Согласно источнику, именно Джон возглавит Аякс до конца этого сезона. Изначально у клубного руководства были другие планы на ван'т Схипа – он должен был занять техническую должность в клубной структуре. Однако увольнение Стейна всё изменило.

Мадуро не обладает лицензией для полноценного руководства командой Эредивизи, а у 59-летнего ван'т Схипа такие документы имеются. Он – клубная легенда Аякса, который с 1981 по 1992 год провёл за команду 11 сезонов.

В прошлом атакующий полузащитник успел выиграть не только ряд чемпионских титулов и национальных Кубков, но и два еврокубка – Кубок обладателей Кубков (1987) и Кубок УЕФА (1992). Также Джон ван'т Схип становился чемпионом Европы в составе сборной Нидерландов.

Аякс опустился в зону вылета – поражение в эпичном матче с семью голами привело к историческому антирекорду