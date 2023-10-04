Аякс оформив довгострокове партнерство з бразильським Атлетіко Паранаенсе, інформує офіційний сайт амстердамського клубу. Повідомляється, що контракт між сторонами підписано на п'ять років і може бути продовжено на такий самий термін.

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Боси нідерландського гранда вражені тим, як Атлетіко Паранаенсе продав до Барселони Вітора Роке більш ніж за 30 млн євро. В Аяксі сподіваються, що подібна співпраця допоможе їм "перехопити" у бразильського клубу наступного талановитого гравця. Атлетіко Паранаенсе, зі свого боку, зацікавлений у використанні методів навчання молодіжної команди Аякса.

Нагадаємо, що зараз кольори Атлетіко Паранаенсе захищає легенда Шахтаря і Манчестер Сіті Фернандінью.

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