Аякс уклав партнерство з клубом Фернандінью – він хоче перехоплювати головних талантів у топ-клубів Європи
Аякс хоче розширити скаутську мережу в Бразилії, а Атлетіко Паранаенсе хоче поліпшити підготовку молоді.
Аякс оформив довгострокове партнерство з бразильським Атлетіко Паранаенсе, інформує офіційний сайт амстердамського клубу. Повідомляється, що контракт між сторонами підписано на п'ять років і може бути продовжено на такий самий термін.
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Боси нідерландського гранда вражені тим, як Атлетіко Паранаенсе продав до Барселони Вітора Роке більш ніж за 30 млн євро. В Аяксі сподіваються, що подібна співпраця допоможе їм "перехопити" у бразильського клубу наступного талановитого гравця. Атлетіко Паранаенсе, зі свого боку, зацікавлений у використанні методів навчання молодіжної команди Аякса.
Нагадаємо, що зараз кольори Атлетіко Паранаенсе захищає легенда Шахтаря і Манчестер Сіті Фернандінью.
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