Аякс оформил долгосрочное партнёрство с бразильским Атлетико Паранаенсе, информирует официальный сайт амстердамского клуба. Сообщается, что контракт между сторонами подписан на пять лет и может быть продлён на такой же срок.

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Боссы нидерландского гранда впечатлены тем, как Атлетико Паранаенсе продал в Барселону Витора Роке более чем за 30 млн евро. В Аяксе надеются, что подобное сотрудничество поможет им "перехватить" у бразильского клуба следующего талантливого игрока. Атлетико Паранаенсе, в свою очередь, заинтересован в использовании методов обучения молодёжной команды Аякса.

Напомним, что сейчас цвета Атлетико Паранаенсе защищает легенда Шахтёра и Манчестер Сити Фернандиньо.

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