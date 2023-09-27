Чемпіонат Нідерландів, 6-й тур

Аякс – Фейєнорд – 0:4

Голи: Хіменес, 9, 18, 59, Пайшао, 37

Класікер між Аяксом і Фейєнордом розпочався 24 вересня, проте не був дограний через поведінку вболівальників господарів. За рахунку 0:3 на 55-й хвилині головний суддя Сердар Гозюбююк ухвалив рішення зупинити гру.

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Зустріч було дограно в середу, 27 вересня, за порожніх трибун. За підсумками догравання Фейєнорд збільшив свою перевагу до чотирьох м'ячів – форвард Сантьяго Хіменес забив черговий м'яч і тим самим оформив у цьому матчі хет-трик. Таким чином, він записав на свій рахунок 3 м'ячі та гольову передачу, завдяки чому вийшов на першу сходинку найкращих бомбардирів Ередивізі (9 м'ячів).

Коефіцієнт очікуваних голів (xG) Аякса в матчі з Фейєнордом склав 0,30. Це – майже найнижчий показник відтоді, як Opta веде підрахунок подібних даних. Найнижчий показник xG Аякса в Класикері був зафіксований 25 січня 2015 року (0,26), коли команда під керівництвом Франка де Бура зіграла з роттердамцями 0:0.