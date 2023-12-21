Чорна смуга Аякса у поточному сезоні продовжується – амстердамці завершили виступи в Кубку Нідерландів на стадії 1/16 фіналу.

Кубок Нідерландів 2023/24, 1/16 фіналу

УСВ Херкулес – Аякс – 3:2

Голи: Пітерс, 16, 66, Гротенберг, 90+3 – Броббі, 83, Акпом, 89

Аякс продовжує провалювати сезон 2023/24. Хоч амстердамцям і вдалось покращити ситуацію в чемпіонаті (5 місце, відставання від першого ПСВ – 23 очки), проте не обійшлось без історичного фіаско в Кубку.

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Суперником нідерландського гранда став аматорський УСВ Херкулес з 4-го дивізіону першості. Аутсайдер шокував Аякс на 16 хвилині – відзначився Пітерс. У другому таймі він оформив дубль, наблизивши сенсацію. Аяксиди наприкінці поєдинку відігрались – Броббі та Акпом на 83 та 89 хвилинах відповідно зрівняли рахунок. Але Гротенберг на 3-й компенсованій хвилині вирвав перемогу для УСВ Херкулес.

Відзначимо, що це вперше Аякс вилетів з Кубка Нідерландів від аматорського колективу – до цього клуб не програвав у 30 матчах поспіль представникам любительського футболу.

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