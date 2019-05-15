Тен Хаг: Барселона, Челсі, Баварія – це все добре, але я залишусь в Аяксі

Тренер Аякса Ерік Тен Хаг заспокоїв вболівальників амстердамського клубу.

Фахівець запевнив, що зміна робочого місця не входить до його планів на літо.

Вболівальники Аякса емоційно привітали де Йонга з чемпіонством у Ередивізі – відео моменту

"Те, що моє ім'я пов'язують з такими клубами, як Барселона, Баварія і Челсі – це добре, але у мене є діючий контракт і я добре проводжу час в Аяксі .

Мені добре тут, і ми вже обговорюємо нові плани. Я не збираюся йти зараз", – цитує Тен Хага Mundo Deportivo.

Разом з Аяксом нідерландець пробився до півфіналу цьогорічної Ліги чемпіонів, де поступився англійському Тоттенхему у драматичному протистоянні.

"Ми – Аякс, і нам байдуже, проти кого ми граємо". Правила життя сенсаційного Еріка Тен Хага