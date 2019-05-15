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Тен Хаг: Барселона, Челсі, Баварія – це все добре, але я залишусь в Аяксі

15 травня 06:30 1277 Читать на русском
Тен Хаг: Барселона, Челсі, Баварія – це все добре, але я залишусь в Аяксі
Ерік Тен Хаг / Reuters

Тренер Аякса Ерік Тен Хаг заспокоїв вболівальників амстердамського клубу.

Фахівець запевнив, що зміна робочого місця не входить до його планів на літо.

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"Те, що моє ім'я пов'язують з такими клубами, як Барселона, Баварія і Челсі – це добре, але у мене є діючий контракт і я добре проводжу час в Аяксі .

Мені добре тут, і ми вже обговорюємо нові плани. Я не збираюся йти зараз", – цитує Тен Хага Mundo Deportivo.

Разом з Аяксом нідерландець пробився до півфіналу цьогорічної Ліги чемпіонів, де поступився англійському Тоттенхему у драматичному протистоянні.

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Теги
Аякс Аякс Нідерланди Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг
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