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Аякс продав Дольберга в Ніццу

14:40 431 Читать на русском
Аякс продав Дольберга в Ніццу
Каспер Дольберг перейшов у Ніццу / ФК Ніцца

Нападник Аякса Каспер Дольберг продовжить кар'єру в складі французької Ніцци.

Ніцца оголосила про перехід данського нападника Аякса Каспера Дольберга. 21-річний форвард вже пройшов медогляд та поставив підпис під контрактом. Трансфер Дольберга обійшовся Ніцці у 20,5 млн євро, інформує офіційний сайт Аякса.

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Термін контракту наразі невідомий. Данець став справжнім відкриттям у сезоні 2017/18 – ним цікавилися Реал та інші гранди, проте у минулій кампанії Дольберг виступав вже не так яскраво, втративши статус основного гравця. В його активі 12 голів у 39-ти матчах.

Зауважимо, що раніше Аякс покинули Френкі де Йонг та Маттейс Де Лігт, які перейшли у Барселону та Ювентус відповідно.

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Трансфери Аякс Аякс Ніцца Ніцца Франція Каспер Дольберг Каспер Дольберг
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