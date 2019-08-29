Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Шахтаря

Сьогодні донецький Шахтар дізнається суперників у груповому раунді ЛЧ. Початок жеребкування – о 19:00 за київським часом. Ми обираємо бажаних і неприємних суперників для "гірників".

Завдяки високому клубному коефіцієнту Шахтар потрапив у другий кошик. Як наслідок, чемпіон України уникне зустрічі з мадридськими Реалом і Атлетіко, дортмундською Борусією, Наполі, Тоттенхемом, Аяксом і Бенфікою. Розглямено потенційних опонентів Шахтаря.

Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2019/20

Перший кошик

Ліверпуль, Челсі, Барселона, Манчестер Сіті, Ювентус, Баварія, ПСЖ, Зеніт

Відповідно до рішення УЄФА українські та російські команди знову не потраплять в одну групу, тому з Зенітом ми не зіграємо. Всі інші команди на голову вищі за класом, ніж Шахтар. Вибір хороших і поганих варіантів тут відносний – чемпіон України проти цих суперників буде аутсайдером.

Поганий варіант: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Барселона

Манчестер Сіті та Ліверпуль зараз найсильніші на континенті. У минулому сезоні вони видали неймовірні чемпіонські перегони в АПЛ – мерсисайдці поступилися у цій боротьбі, але виграли Лігу чемпіонів. Що важливо, ці команди не пройшли свій пік, а стають тільки сильнішими. Юрген Клопп і Пеп Гвардіола продовжують вдосконалювати свої творіння.

Обоє добре розпочали сезон новий сезон і виграли по другорядному трофею ("блакитні" – Суперкубок Англії, "червоні" – Суперкубок УЄФА). У Ліверпуля вражає фізична підготовка на старті – біжать так, ніби літньої паузи й не було. У Манчестер Сіті на перший план вийшла форма Кевіна де Брюйне, який просто розриває. Шахтар зустрічається з "містянами" у групі ЛЧ вже два роки поспіль – виграти вдалося лише один матч, коли суперник не мав турнірних завдань. У попередньому розіграші "гірники" отримали від Сіті 0:9 за сумою двох матчів.

Барселона завжди легко виходить у плей-офф Ліги чемпіонів і робить це з першого місця – востаннє каталонці не виграли групу в сезоні-2006/07. Можливо, в Ернесто Вальверде не супермашина, а без Мессі регулярно бракує креативу, однак силу Барси заперечувати безглуздо. Ліонель до матчів Ліги чемпіонів повністю відновиться, проявляє себе зірковий новачок Грізманн, не варто відкидати повернення Неймара. Навіть не оптимальний склад здатен продукувати чудовий високий пресинг, який стане жахом для задньої лінії Шахтаря.

Нормальний варіант: Ювентус, Баварія, ПСЖ

Чемпіони Італії, Німеччини та Франції – це сила, клас і непосильні суперники для нинішнього Шахтаря. Але це відносно краще, ніж вищеописане тріо.

Ювентус перебудовується на складну систему нового тренера, який нічого в Лізі чемпіонів не досягав і програвав Шахтарю два роки тому з Наполі. Туринцям вперше за багато років прогнозують серйозну конкуренцію в Серії А, яка відволікатиме від єврокубка. Водночас у Мауріціо Саррі прекрасна ширина складу та Кріштіану Роналду, а керівництво одержиме ідеєю нарешті виграти Лігу чемпіонів.

У Баварії залишився старий тренер, але це скоріше в мінус команді. Ніко Ковач прожив під критикою минулий сезон, а в дебюті цього довів свою тактичну обмеженість у Суперкубку Німеччини та на старті Бундесліги, не зумівши розв'язати проблеми в центрі поля. Влітку Баварія провела сумнівну трансферну кампанію, яку довелося в останній момент рятувати орендами. Команда, можливо, не стала слабшою, але пішли лідери, а прийшли коштовні молоді новачки та гравці, які явно не на піку кар'єри.

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ПСЖ також переживає важкі часи: безвиграшна ситуація з незадоволеним Неймаром (піде – солідна втрата якості, залишиться – постійні конфлікти у роздягальні), травми Мбаппе та Кавані, тиск на Томаса Тухеля після провальної весни. ПСЖ – потужний і складний опонент, але нестабільна команда. Парижани можуть самі собі програти окремий матч.

Найкращий варіант: Челсі

Новий недосвідчений тренер, втрата визначального гравця, поганий старт сезону з програним Суперкубком УЄФА та розгромом від Манчестер Юнайтед – це все не говорить на користь Челсі.

На перших порах Френку Лампарду буде складно на Стамфорд Брідж. Команду ще тесати і тесати, зокрема у перехідних фазах гри. Молоді вихованці виправдовують довіру тренера, але вони не загартовані Лігою чемпіонів, як би банально це не звучало. Від'їзд Азара вдарив по атакувальному потенціалу, а трансферний бан і низка травм погіршили ситуацію.

Склад не збалансований, футболісти до кінця не розуміють вимоги коуча, тому з Челсі можна грати. Нехай не на рівних, але це та команда проти якої можна розраховувати на очки.

Третій кошик

Ліон, Байєр, РБ Зальцбург, Олімпіакос, Брюгге, Валенсія, Інтер, Динамо З

Поганий варіант: Інтер, Байєр, Валенсія, Ліон

Інтер – останнє, чого варто бажати Шахтарю з третього кошика. На Джузеппе Меацца прийшов досвідчений Антоніо Конте, який вміє швидко адаптовувати гравців до своїх вимог. Під його бачення керівництво підсилило команду якісними новачками. Вже зараз видно, що футбол Конте добре приживається в Інтері. "Нерадзуррі" з першого року пророкують боротьбу за Скудетто, вихід у плей-офф Ліги чемпіонів також чітко проглядається.

Минулого сезону Шахтар отримав у групу з третього кошика Ліон і поступився йому місцем у плей-офф. "Ткачі" за рік серйозно змінилися: новий тренер, продаж лідерів (Фекір, Ндомбеле, Менді) на 130 мільйонів євро. Однак в очному протистоянні з чемпіоном України французи все одно виглядатимуть фаворитом. Не Інтер, але суперник небажаний.

Хочеться уникнути зустрічі з Байєром і Валенсією. Не просто через те, що це представники топ-дивізіонів. Це класніші за Шахтар команди. У Леверкузені Петер Бос ставить цікавий агресивний футбол, а Кай Гаверц виправдовує статус головного німецького таланта. Валенсія має чудовий підбір виконавців і кваліфікованого тренера, який працює з командою 2 роки. У сезоні-2018/19 "кажани" дали битву Ювентусу та Манчестер Юнайтед у групі ЛЧ і вийшли у півфінал ЛЄ.

Нормальний варіант: РБ Зальцбург, Олімпіакос, Брюгге

Нинішній Зальцбург – не та команда, яка два роки поспіль наводила шуму в Лізі Європи. На тренерському містку Марко Розе замінив Джессі Марш, який добре проявив себе в проєктах Ред Булл, але ще не мав самостійної роботи в Європі. За літо Зальцбург продав буквально половину основного складу (Даббур, Самассеку, Шлагер, Вольф, Лайнер). Тепер у старті чемпіона Австрії грають хлопці 18-22 роки. Вони талановиті й вже розривають внутрішню першість, але ще не обросли єврокубковим м'ясом.

Олімпіакос ми пам'ятаємо по лютневих матчах з Динамо у Лізі Європи (а також літньому товарняку з киянами). Середня команда, з якою можуть боротися українські гранди. Не сказати, що греки відтоді сильно змінилися. Втім, Олі досить впевнено пройшли кваліфікацію Ліги чемпіонів, пропустивши лише один гол за 6 матчів.

Брюгге також можемо судити з матчів проти Динамо. Віце-чемпіон Бельгії виглядав краще за віце-чемпіона України, але не показав фантастичний рівень. У Динамо були шанси пройти Брюгге, а Шахтар здатен зіграти краще. Інша справа, що Філіпп Клеман до осені матиме час, аби вдосконалити гру, краще реалізувати потенціал підопічних.

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Найкращий варіант: Динамо Загреб

На фоні можливих суперників загребське Динамо стане подарунком для Шахтаря. Хорватський гегемон традиційно залітає в груповий раунд Ліги чемпіонів у ролі постачальника очок – команда не програла лише 2 з 24 попередніх матчів на цьому етапі турніру.

Четвертий кошик

Локомотив, Генк, Галатасарай, РБ Лейпциг, Славія, Црвена Звезда, Аталанта, Лілль

Проти російського Локомотива українська команда знову ж таки не зіграє. Тут це скоріше добра новина, адже у четвертому кошику є приємніші суперники, з якими можна впевнено гарантувати собі третє місце.

Поганий варіант: РБ Лейпциг, Аталанта

Важким опонентом виглядає РБ Лейпциг. У минулому сезоні Шахтар непогано протистояв Юліану Нагельсманну, але в Саксонії у лептоп-коуча потужніший склад з гравцями основного складу збірної Німеччини. У спадок від Рангніка залишилася міцна оборона, нікуди не піде Тімо Вернер. Команда поки що не освоїла вимоги нового наставника, але дасть "гірникам" не слабший бій, ніж торішній Хоффенхайм.

Інший небажаний сусід у групі – Аталанта. Італійська сенсація, яка цікава не лише бронзою Серії А, а й класною грою та хімією в середині команди. Бергамаски зберегли свою головну зірку (тренера Джан П'єро Гасперіні), не продали нікого з основних виконавців і витратили солідні гроші на розширення складу під Лігу чемпіонів. Якісне розширення: Луїс Мурієль вже феєрить, а Руслан Маліновський став другим найкращим футболістом чемпіонату Бельгії.

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Нормальний варіант: Галатасарай, Лілль, Генк

Лілль подібно Аталанті здійснив прорив у внутрішній першості, поки у конкурентів були проблеми, але літо провів по-іншому. "Доги" продали найкращого гравця Ніколя Пепе та інших виконавців, паралельно закупивши 10 новачків на 80 мільйонів євро. Зараз це далеко не друга за силою команда Франції, однак все одно серйозний суперник.

Галатасарай виграв турецьку Суперлігу завдяки ударній весні, але восени стамбульський гранд буксував: багато втрат на внутрішній арені та поганий виступ у слабкій групі Ліги чемпіонів. У міжсезоння в Галатасарай приїхали відомі Бабель, Сері, Н'Зонзі, Дурмаз, Мор, але всі вони переживають не найкращий період кар'єри. Шахтар не повинен боятися колективу Фатіха Теріма.

Генк продав визначальних креативних півзахисників Троссарда та Маліновського, ще раніше поїхав капітан Посуело, а головна втрата – творець чемпіонської команди Філіпп Клеман. Водночас потрібно відзначити, що залишився найкращий бомбардир Самата, а також стовп у центрі поля Берге. У 5 перших турах Ліги Жупіле Генк зазнав двох поразок і не переконав, що від'їзд лідерів і попереднього тренера вдасться пережити безболісно.

Найкращий варіант: Црвена Звезда, Славія

Славія стала чемпіоном Чехії в попередньому сезоні та впевнено захопила лідерство у поточному. Хороша команда, яка навесні сподобалася яскравим проходом Севільї в Лізі Європи та боротьбою з майбутнім переможцем турніру Челсі. Відтоді зі Славії пішли деякі важливі футболісти, та й загалом у складі немає справжніх зірок. Легко не буде, але цього суперника потрібно перемагати.

Те саме можна сказати про Црвену Звезду. Чемпіон Сербії відчутно поступається Шахтарю в класі. У груповий етап Звезда проривалася важко: довжелезна серія пенальті з Копенгагеном, нічиї та більше виїзних голів проти Янг Бойз. Потрапляння в групу з Црвеною Звездою сприйматиметься як гарантія третього місця для "гірників". Однак пам'ятаємо, як рік тому серби в Лізі чемпіонів обіграли Ліверпуль і відібрали очки в Наполі.

Найгірший підсумок жеребкування для чемпіона України: Манчестер Сіті, Шахтар, Інтер, РБ Лейпциг

Найкращий підсумок жеребкування для чемпіона України: Челсі, Шахтар, Динамо З, Црвена Звезда