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Аякс продал Дольберга в Ниццу

14:40 27 Читати українською
Аякс продал Дольберга в Ниццу
Каспер Дольберг перешел в Ниццу / ФК Ницца

Нападающий Аякса Каспер Дольберг продолжит карьеру в составе французской Ниццы.

Ницца объявила о переходе датского нападающего Аякса Каспера Дольберга. 21-летний форвард уже прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом. Трансфер Дольберга обошелся Ницце в 20,5 млн евро, информирует официальный сайт Аякса.

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Срок контракта пока неизвестен. Датчанин стал настоящим открытием в сезоне 2017/18 – им интересовались Реал и другие гранды, однако в прошлом сезоне Дольберг выступал уже не так ярко, потеряв статус основного игрока. В его активе 12 голов в 39-ти матчах.

Заметим, что ранее Аякс покинули Фрэнки де Йонг и Маттейс Де Лигт, которые перешли в Барселону и Ювентус соответственно.

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Теги
Аякс Аякс Ницца Ницца Франция Трансферы Каспер Дольберг Каспер Дольберг
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