Нападник Чуба Акпом перейшов з Мідлсбро за 12,3 млн євро інформує офіційний сайт амстердамців. Сума може збільшитись ще на 2 млн завдяки бонусам. Новачок отримав контракт на 5 років і футболку з номером 10.

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Акпом є вихованцем Арсенала, але не зміг закріпитися в першій команді "канонірів". Потім форвард вештався орендами, де також не подавав особливих надій. Минулий сезон виявився для 27-річного Чуби проривним. З 28 голами він став найкращим бомбардиром Чемпіоншипу.

Натомість Аякс попередню кампанію відверто провалив. Амстердамці посіли лише третю сходинку Ередивізі і залишилися без Ліги чемпіонів.

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