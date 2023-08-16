Аякс приобрел лучшего бомбардира Чемпионшипа
Аякс нашел усиление атаки во втором дивизионе Англии.
Нападающий Чуба Акпом перешел из Мидлсбро за 12,3 млн евро, сообщает официальный сайт амстердамцев. Сумма может увеличиться еще на 2 млн благодаря бонусам. Новичок получил контракт на 5 лет и футболку с номером 10.
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Акпом является воспитанником Арсенала, но не смог закрепиться в первой команде "канониров". Затем форвард слонялся по арендам, где также не подавал особых надежд. Прошлый сезон оказался для 27-летнего Чубы прорывным. С 28 голами он стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа.
Аякс же предыдущую кампанию откровенно провалил. Амстердамцы заняли только третье место в Эредивизи и остались без Лиги чемпионов.
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