Нападающий Чуба Акпом перешел из Мидлсбро за 12,3 млн евро, сообщает официальный сайт амстердамцев. Сумма может увеличиться еще на 2 млн благодаря бонусам. Новичок получил контракт на 5 лет и футболку с номером 10.

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Акпом является воспитанником Арсенала, но не смог закрепиться в первой команде "канониров". Затем форвард слонялся по арендам, где также не подавал особых надежд. Прошлый сезон оказался для 27-летнего Чубы прорывным. С 28 голами он стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа.

Аякс же предыдущую кампанию откровенно провалил. Амстердамцы заняли только третье место в Эредивизи и остались без Лиги чемпионов.

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