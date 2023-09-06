17-річний Даміан ван дер Ваарт став гравцем Аякса. Як інформує офіційний сайт амстердамського клубу, син легендарного Рафаеля ван дер Ваарта поставив підпис під однорічною угодою.

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Даміан перейшов в Аякс із данського Есб'єрга, у молодіжній команді якого він займався з 2020 року. В Амстердамі він приєднається до команди U-18.

Зазначимо, що батько Даміана Рафаель ван дер Ваарт з 2000 по 2005 рік зіграв за Аякс 156 матчів і забив 61 м'яч. Свого часу він пограв за Гамбург, Тоттенхем і Реал. У складі збірної Нідерландів Рафаель був за крок від перемоги на ЧС-2010, але у фінальному матчі "ораньє" поступилася Іспанії (0:1).

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