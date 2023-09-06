17-летний Дамиан ван дер Ваарт стал игроком Аякса. Как информирует официальный сайт амстердамского клуба, сын легендарного Рафаэля ван дер Ваарта поставил подпись под однолетним соглашением.

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Дамиан перешел в Аякс из датского Эсбьерга, в молодёжной команде которого он занимался с 2020 года. В Амстердаме он присоединится к команде U-18.

Отметим, что отец Дамиана Рафаэль ван дер Ваарт с 2000 по 2005 год сыграл за Аякс 156 матчей и забил 61 мяч. В своё время он поиграл за Гамбург, Тоттенхэм и Реал. В составе сборной Нидерландов Рафаэль был в шаге от победы на ЧМ-2010, но в финальном матче "оранье" уступила Испании (0:1).

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