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Блінд повернувся до тренувань – гравець Аякса мав проблеми із серцем

22:17 135 Читать на русском
Блінд повернувся до тренувань – гравець Аякса мав проблеми із серцем
Дейлі Блінд / фото з відкритих джерел

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг анонсував повернення Дейлі Блінда до фізичних навантажень після серйозних проблем зі здоров'ям.

"Блінду було дано зелене світло для повернення до тренувань. Подивимося, наскільки скоро він буде нам доступний. Зараз складно сказати. За Дейлі постійно стежили, провели багато обстежень, і вони показали настільки хороші результати, що цього тижня йому дозволили тренуватися.

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З цього моменту він повернеться в команду. Скоро Блінд знову зможе грати, але коли саме, важко сказати. Ми обговоримо це питання з Дейлі, подивимося на його самопочуття", – цитує тен Хага офіційний твіттер Аякса.

Нагадаємо, Блінду стало зле під час поєдинку Ліги чемпіонів проти Валенсії. Після детального обстеження лікарі виявили запалення серцевого м'яза, через що виник ризик завершення кар'єри.

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Теги
Дейлі Блінд Дейлі Блінд Аякс Аякс Нідерланди Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг
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