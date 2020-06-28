Автомобіль капітана Крузейро впав із 200-метрової висоти – футболіста рятували 16 осіб

Півзахисник бразильського Крузейро потрапив у ДТП. Життю Енріке нічого не загрожує.

Автомобіль футболіста впав зі скелі з 200-метрової висоти в околицях бразильського національного парку Рола Мока, інформує Globo Esporte.

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За інформацією видання, для порятунку гравця були задіяні чотири пожежні машини. Повідомляється, що 35-річний хавбек був дезорієнтований і розгублений, тому не зміг нічого розповісти про причини аварії.

Менеджер Енріке повідомив, що спортсмен перебуває у задовільному стані, у нього не діагностовано переломів. Наразі футболіст у лікарні під наглядом медиків. Лікарі Крузейро також стежать за ситуацією.

До слова, у минулому сезоні Енріке провів за Крузейро 33 матчі в рамках бразильської Серії A і не відзначився результативними діями.

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