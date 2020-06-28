Автомобиль капитана Крузейро упал с 200-метровой высоты – футболиста спасали 16 человек

Полузащитник бразильского Крузейро попал в ДТП. Жизни Энрике ничего не угрожает.

Автомобиль футболиста упал со скалы с 200-метровой высоты в окрестностях бразильского национального парка Рола Мока, информирует Globo Esporte.

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По информации издания, для спасения игрока были задействованы четыре пожарных машины. Сообщается, что 35-летний хавбек был дезориентирован и растерян, поэтому не смог ничего рассказать о причинах аварии.

Менеджер Энрике сообщил, что спортсмен находится в удовлетворительном состоянии, у него не диагностировано переломов. Сейчас футболист в больнице под наблюдением медиков. Врачи Крузейро также следят за ситуацией.

К слову, в прошлом сезоне Энрике провел за Крузейро 33 матча в рамках бразильской Серии A и не отметился результативными действиями.

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