Сніг став причиною того, що матч між двома командами переривала двічі. Шотландські фанати раділи можливості побавитися і закидали голкіпера ГІКа сніжками. Арбітр зупинив гру, але ненадовго. Диктор пригрозив вболівальникам, що матч скасують, і ті припинили бешкетувати.

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Через невеликий проміжок часу суддям знову довелося попросити гравців ГІКа та Абердіна покинути поле. Сильний снігопад заважав проводити гру, і потрібно було втручання спеціальної техніки, щоб почистити газон.

Нагадаємо, що ГІК та Абердін зіграли внічию 2:2. Обидві команди не змогли здобути путівку в наступний раунд і закінчать свої виступи в Лізи конференцій після 6 туру.