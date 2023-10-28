Деяким заробітчанам не вистачає класу, щоб виділятися на фоні чемпіонату Саудівської Аравії.

У Саудівській Аравії зіграли топ-матч за участю великої кількості зіркових новачків. Лідер чемпіонату Аль-Хіляль обіграв Аль-Ахлі. Перші два голи забили Мілінковіч-Савіч і Мітровіч, а третій був кумедним автоголом.

Йовічевіч програв третій матч поспіль – Аль-Хіляль здобув впевнену перемогу і пішов у відрив від суперників

Ібаньєс і Менді не порозумілися. Бразильський захисник пішов на перехоплення діагоналі та віддав пас голкіперу, однак скидка вийшла дуже сильною та неточною. М'яч закотився у ворота Аль-Ахлі.

Нагадаємо, що обидва учасники епізоду влітку покинули європейські гранди: Менді поїхав з Челсі, а Ібаньєс виявився зайвим у Ромі.