Аталанта победила Монцу в 5-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи с участием Руслана Малиновского.

Коллективы в первом тайме обменялись несколькими моментами, но открыли счет после перерыва. Малиновский роскошно забросил на фланг на Лукмана, а тот результативно прострелил на Хейлунда.

Аталанта одолела Монцу и возглавила Серию А – Малиновский открылся в новой роли и крутым пасом дал победный импульс