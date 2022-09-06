Автогол игрока Шахтера в видеообзоре матча Монца – Аталанта – 0:2
6 сентября 00:16 - Читати українською
Аталанта победила Монцу в 5-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи с участием Руслана Малиновского.
Расмус Хёйлунд 57’
Марлон 65’
57’ Расмус Хёйлунд
65’ Марлон
Коллективы в первом тайме обменялись несколькими моментами, но открыли счет после перерыва. Малиновский роскошно забросил на фланг на Лукмана, а тот результативно прострелил на Хейлунда.
Аталанта одолела Монцу и возглавила Серию А – Малиновский открылся в новой роли и крутым пасом дал победный импульс
Спустя несколько минут автоголом отличился Марлон, который до сих пор принадлежит Шахтеру. Эта победа позволила Аталанте единолично возглавить турнирную таблицу Серии А после 5 туров. Монца с нулем зачетных баллов расположилась на дне.
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