Автогол и вылет Миколенко из Кубка Англии в видеообзоре матча Эвертон – Лутон – 1:2
27 января 22:26 - Читати українською
Эвертон проиграл Лутону в 1/16 Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча.
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Виталий Миколенко стал антигероем первого тайма, оформив автогол. После подачи с углового мяч неудачно прилетел в голову украинца, а от нее в сетку собственных ворот.
Эвертон драматично вылетел из Кубка Англии – автогол Миколенко компенсировали, но 90+6 минута похоронила "ирисок"
Эвертон отыгрался в дебюте второй половины, но все же вынужден был прощаться с Кубком. На последней минуте матча Вудроу расстроил "ирисок" и вывел Лутон в 1/8 финала.
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