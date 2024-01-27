Виталий Миколенко стал антигероем первого тайма, оформив автогол. После подачи с углового мяч неудачно прилетел в голову украинца, а от нее в сетку собственных ворот.

Эвертон драматично вылетел из Кубка Англии – автогол Миколенко компенсировали, но 90+6 минута похоронила "ирисок"

Эвертон отыгрался в дебюте второй половины, но все же вынужден был прощаться с Кубком. На последней минуте матча Вудроу расстроил "ирисок" и вывел Лутон в 1/8 финала.