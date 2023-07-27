Лайнер пропустить кілька місяців, оскільки в захисника виявили рак лімфовузлів, повідомляє офіційний твіттер Борусії М.

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За словами лікарів, хвороба була виявлена дуже рано і добре піддається медикаментозному лікуванню. Існує дуже висока ймовірність того, що згодом здоров'я Лайнера буде повністю відновлене, а також він зможе повернутись і до професіонального спорту.

Зауважимо, що австрієць виступає за Борусію М з 2019 року. Загалом, Штефан провів за Менхенгладбах 125 поєдинків, в яких відзначився 4 голами та 13 результативними передачами.

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