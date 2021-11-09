Футбольний клуб Верес продовжує реконструкцію міського стадіону Авангард, на якому у майбутньому планує проводити свої матчі в українській Прем'єр-лізі.

Верес показав світлини із будівництва стадіону – незабаром буде газон

На даний момент вже пофарбовано задню частину малої трибуни, в процесі – прокладання високовольтних кабелів. Окрім того, зараз йде монтаж плит перекриття на малій трибуні і вже вимальовуюються межі бігових доріжок.

Нагадаємо, на будівництво арени було виділено майже 550 мільйонів гривень. Орієнтовні терміни завершення реконструкції – 2022 рік.

До слова, президент громадської спілки Народний клуб Верес і за сумісництвом голова Рівненської обласної асоціації футболу Олексій Хахльов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook навіть анонсував екскурсії на стадіон.

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