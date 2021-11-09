Футбольный клуб Вересс продолжает реконструкцию городского стадиона Авангард, на котором в будущем планирует проводить свои матчи в украинской Премьер-лиге.

Верес показал фотографии со строительства стадиона – вскоре будет газон

Уже окрашена задняя часть малой трибуны, в процессе – прокладка высоковольтных кабелей. Кроме того, сейчас идет монтаж плит перекрытия на малой трибуне и вырисовываются границы беговых дорожек.

Напомним, на строительство арены было выделено почти 550 миллионов гривен. Ориентировочные сроки завершения реконструкции – 2022 год.

К слову, президент общественного союза Народный клуб Верес и по совместительству глава Ровенской областной ассоциации футбола Алексей Хахлев на своей странице в социальной сети Facebook даже анонсировал экскурсии на стадион.

Заря уверенно переиграла Верес благодаря хет-трику Шахаба и поднялась на третье место – арбитр отменил два гола