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Авангард вирушив на матч проти Руха попри погрози неявкою – команду покинули головний тренер і більшість гравців

11:04 - Читать на русском
Авангард вирушив на матч проти Руха попри погрози неявкою – команду покинули головний тренер і більшість гравців
Авангард зіграє з Рухом / ФК Авангард

Рух та Авангард все ж проведуть поєдинок заключного туру Першої ліги 2019/20.

 

Команда із Краматорська вирушила до Львова на гру 30 туру Першої ліги проти місцевого Руха. У цьому матчі виконувачем обов'язків головного тренера буде наставник команди U-19 Олексій Городов, інформує офіційний сайту клубу.

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Як відомо, раніше команду покинули головний тренер Олександр Косевич та одразу 15 футболістів. Авангард заявляв, що може не приїхати на поєдинок до Львова.

Поєдинок Рух – Авангард пройде сьогодні, 13 серпня. Початок о 17:30. Гостям вже нічого не потрібно, а от Рух у випадку перемоги збереже шанси на вихід в УПЛ – львів'яни ще очікують на рішення КДК УАФ щодо матчу проти Металурга, який не приїхав на поєдинок.

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Рух - Авангард Авангард Авангард Перша ліга
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