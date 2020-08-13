Авангард поехал на матч против Руха, несмотря на угрозы неявкой – команду покинули главный тренер и большинство игроков

Команда из Краматорска отправилась во Львов на игру 30 тура Первой лиги против местного Руха. В этом матче исполняющим обязанности главного тренера будет наставник команды U-19 Алексей Городов, информирует официальный сайт клуба.

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Как известно, ранее команду покинули главный тренер Александр Косевич и сразу 15 футболистов. Авангард заявлял, что может не приехать на поединок во Львов.

Поединок Рух – Авангард пройдет сегодня, 13 августа. Начало в 17:30. Гостям уже ничего не нужно, а вот Рух в случае победы сохранит шансы на выход в УПЛ – львовяне еще ожидают решения КДК УАФ относительно матча против Металлурга, который не приехал на поединок.

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