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Авангард не має змоги виїхати на матч з Рухом – львів'яни можуть вийти до УПЛ, не граючи

08:52 - Читать на русском
Авангард не має змоги виїхати на матч з Рухом – львів'яни можуть вийти до УПЛ, не граючи
Гравці Авангарда / фото ФК Авангард

Поєдинок заключного туру Першої ліги Рух – Авангард під великим питанням.

 

"Дякую за сезон. Напевно, він вже закінчується, тому що незрозуміло, яка ситуація з останнім матчем, як нам туди добиратися, чи зможемо ми поїхати – не знаю", – зазначив наставник Авангарда Косевич в коментарі клубному YouTube-каналу.

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Окрім цього, UA-Футбол повідомляє, що наставник покине Авангард. Поки залишається невідомим, хто став ініціатором розриву відносин, але останнім часом всередині клубу існував конфлікт між наставником і керівництвом краматорчан.

Нагадаємо, це вже другий поєдинок Руха, який може не відбутись через неявку суперника – раніше МФК Металург заявив про неможливість приїхати на матч. Цікаво, що в разі двох технічних перемог львів'яни завершать сезон у першій трійці, що дає змогу піднятись до УПЛ.

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Теги
Авангард Авангард Перша ліга Олександр Олександр Косевич Рух - Авангард
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