Визначений найкращий гравець Першої ліги 2019/20

Форвард Інгульця, який виступає за команду з 2016 року, набрав найбільше голосів. У опитуванні брали участь всі клуби Першої ліги, які могли обрати три прізвища, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

Інгулець визначився з домашньою ареною у разі виходу в УПЛ

26-річний грузин впевнено переміг у опитуванні, набравши 19 балів. Друге місце посів гравець Волині Денис Кожанов (12 балів). Третім став представник Миная Анатолій Нурієв (11 очок). До слова, саме дана трійка сформувала топ-3 найкращих бомбардирів Першої ліги. Кожанов забив 18 голів, Нурієв – 17, Сітчінава – 16.

Зазначимо, сьогодні, 13 серпня, пройде останній тур Першої ліги. Інгулець, який лідирує в чемпіонаті, на виїзді зіграє проти Балкан.

Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: день другий – хороші тести на COVID-19 і виконання завдання-мінімум з Базелем