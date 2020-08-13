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Визначений найкращий гравець Першої ліги 2019/20

10:08 - Читать на русском
Визначений найкращий гравець Першої ліги 2019/20
Ніка Сітчінава (зліва) / ФК Інгулець

Клуби Першої ліги обрали найкращого футболіста сезону 2019/20. Ним став нападник Інгульця Ніка Сітчінава.

Форвард Інгульця, який виступає за команду з 2016 року, набрав найбільше голосів. У опитуванні брали участь всі клуби Першої ліги, які могли обрати три прізвища, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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26-річний грузин впевнено переміг у опитуванні, набравши 19 балів. Друге місце посів гравець Волині Денис Кожанов (12 балів). Третім став представник Миная Анатолій Нурієв (11 очок). До слова, саме дана трійка сформувала топ-3 найкращих бомбардирів Першої ліги. Кожанов забив 18 голів, Нурієв – 17, Сітчінава – 16.

Зазначимо, сьогодні, 13 серпня, пройде останній тур Першої ліги. Інгулець, який лідирує в чемпіонаті, на виїзді зіграє проти Балкан.

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Теги
Перша ліга Минай Минай Анатолій Анатолій Нурієв Ніка Ніка Сітчінава Волинь Волинь Інгулець Інгулець ПФЛ Денис Денис Кожанов
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