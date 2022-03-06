Півзахисник Олександрії Артур Авагімян розповів, як живеться йому та його родині після початку військового нападу росіян на Україну.

"Зараз я в Києві. Скрізь точаться бої. Ситуація страшенно погана. Усім тут потрібна допомога. Зараз моя родина в Маріуполі. Незрозуміла ситуація, ми не знаємо, що робити. Я можу говорити регулярно. Постійні перебої з Інтернетом та з іншими способами зв’язку. Ми часто стикаємося з проблемами з електрикою. Набагато гірша ситуація в Маріуполі.

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Чи зверталась федерація футболу Вірменії, аби допомогти? Ніхто з федерації не зв’язувався. Мені дуже неприємно, що вони навіть не хвилюються за членів моєї родини. Коли все це закінчиться, я врахую цей факт пізніше", – поділився Авагімян у коментарі armsport.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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