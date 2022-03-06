Полузащитник Александрии Артур Авагимян рассказал, как живется ему и его семье после начала военного нападения россиян на Украину.

"Сейчас я в Киеве. Везде ведутся бои. Ситуация ужасно плохая. Всем здесь нужна помощь. Сейчас моя семья в Мариуполе. Непонятная ситуация, мы не знаем, что делать. Я могу говорить регулярно. Постоянные перебои с Интернетом и другими способами связи. Мы часто сталкиваемся с проблемами с электричеством. Гораздо хуже ситуация в Мариуполе.

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Обращалась ли федерация футбола Армении, чтобы помочь? Никто из федерации не связывался. Мне очень неприятно, что они даже не беспокоятся за членов моей семьи. Когда все это закончится, я учту этот факт позже", – поделился Авагимян в комментарии armsport.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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