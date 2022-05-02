Вальтер Маццаррі звільнений з Кальярі за 3 тури до завершення Серії А 2021/22.

Про відставку 60-річного Маццаррі Кальярі оголосив на офіційному сайті клубу. Ім'я нового тренера, який спробує втримати команду в еліті, поки не назвали.

В Італії визначились усі учасники Ліги чемпіонів – Аталанта перервала історичну серію

Маццаррі очолив Кальярі у вересні 2021-го, замінивши Леонардо Семплічі. Його контракт був розрахований до літа 2024-го, але через незадовільні результати керівництво клубу наважилося на "шокову терапію" на фініші сезону.

За три тури до завершення чемпіонату Італії сардинці посідають рятівне 17 місце, відірвавшись від зони вильоту на 3 очки (Салернітана має дві гри в запасі). У Кальярі залишилися матчі проти прямих конкурентів – Салернітани та Венеції, а також гра з Інтером, який б'ється за Скудетто.

Раніше Маццаррі очолював Торіно, Уотфорд, Інтер, Наполі, Сампдорію та низку інших клубів.

Мілан та Інтер синхронними перемогами тримають чемпіонську інтригу, Болонья шокувала чергового фаворита